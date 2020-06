Zeugen Gesucht: Bushäuschen in Rhade beschädigt

Rhade Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei ein Bushaltestellenhäuschen am Bassumer Weg/Ecke Bareler Straße in Rhade beschädigt. Die Täter zerstörten die Rückwand des Wartehäuschens, so dass die Holzbretter herausbrachen. Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht eingegrenzt werden. Eine Passantin entdeckte die Beschädigungen am Mittwoch gegen 7.50 Uhr. Zeugen melden sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/94 11 15.

