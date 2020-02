Altona /Jeddeloh Oliver Reck hat als Trainer des SSV Jeddeloh einen erfolgreichen Pflichtspiel-Einstand gefeiert. Am Sonntag setzten sich die Ammerländer Regionalliga-Fußballer bei Altona 93 mit 4:1 (2:1) durch und feierten bei einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wichtige Punkte für die Mission Klassenerhalt.

Die Schwäche der Jeddeloher nach Standardsituationen konnte Reck allerdings noch nicht abstellen. So traf Altonas Marco Schultz per Freistoß in der 18. Minute zur Führung. Doch die Ammerländer kämpften sich in die Partie zurück. Knapp zehn Minuten später glich Thilo Töpken aus (27. Minute), mit dem Halbzeitpfiff bescherte Kevin Samide dem SSV mit einem verwandelten Handelfmeter die Führung.

Auch nach der Pause blieben die Jeddeloher das konsequentere Team. In der 71. Minute traf Mario Fredehorst zum 3:1 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Shaun Minns legte sogar noch das 4:1 (89.) nach.