Edewecht An den Lastern, die täglich über die Hauptstraße und die Oldenburger Straße in Edewecht rollen, stören sich viele. Das wurde beim Ammerland-Check deutlich. „Der Lkw-Verkehr durch den Ort ist eine Zumutung“, schreibt ein Leser. Was ist möglich, um die Situation zu verbessern? Unsere Zeitung fragte bei der Gemeindeverwaltung nach.

-> Mehr