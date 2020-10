Edewecht: Erneute Farb-Attacke auf Super-Blitzer

Edewecht Erneut ist der Super-Blitzer des Landkreises beschmiert worden – dieses mal mit brauner Lackfarbe. Die Farb-Attacke erfolgte am 29./30. Oktober, als das Messgerät, ein so genannten „Enforcement Trailer“ am Wildenlohsdamm stand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter Telefon 0 44 05/92 59 60 in Verbindung zu setzen.