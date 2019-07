Edewecht Sie geht voran, die Baumzählung, die seit einigen Monaten in Edewecht läuft. „Wir sind im Zeitplan“, resümierte Klaus Schöpe, Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung und Inhaber des Baumbüros Schöpe, jetzt auf Nachfrage zufrieden. Sein Büro wurde mit der Erstellung des Baumkatasters beauftragt. Bis Ende September soll die Erfassung abgeschlossen sein.

Rund 3900 Eichen, Eschen und Ähnliches wurden bereits in diesem Jahr in dem Verzeichnis aufgenommen. Im vergangenen Jahr waren es bereits rund 6900 Bäume (3096 Einzelbäume, 3791 Bäume in Gruppe).

Der Startschuss zur Erstellung des Verzeichnisses fiel im Mai 2018. Seitdem werden in Edewecht alle Bäume auf öffentlichem Grund registriert – mit einigen Ausnahmen. Kleinere Bäume in Nebenstraßen oder an Feldwegen im Außenbereich werden nicht berücksichtigt. „Zahlreiche Jungbäume, die in den letzten Jahren erste gepflanzt worden sind, werden ebenfalls noch nicht aufgenommen“, so Schöpe.

Zum einen geht es der Gemeinde Edewecht bei der Aktion darum, einen Überblick über den Gesundheitszustand der Bäume zu erhalten. Zum anderen fordert laut Verwaltung auch die Versicherung ein Baumkataster.

In dem Verzeichnis werden übrigens die Bäume nicht nur aufgezählt, sondern auch Informationen zu Art, Größe oder auch Durchmesser hinterlegt. Alle Bäume von mehr als 2,50 Metern erhalten darüber hinaus eine sogenannte Stamm-Marke. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen, so etwa bei den Bäumen entlang des Radweges auf der ehemaligen Kleinbahnstrecke, den das Team im Bereich Süddorf erfasst hat. „Dort wurde auch mit Baumgruppen gearbeitet, so dass nicht jeder Baum eine Nummer hat“, so Schöpe.

Der erste Baum auf der Liste ist übrigens die Eiche beim Edewechter Rathaus, sie hat die Nummer 000001 erhalten. 16 Meter ist sie hoch, verfügt über einen Stammdurchmesser von rund 42 Zentimetern und einen Kronendurchschnitt von zehn Metern. Ihre Vitalität, also Lebensfähigkeit, wurde mit der Bestnote zwei bewertet. Überhaupt hatte im vergangenen Jahr die überwiegende Zahl der Bäume – wie berichtet – die Bewertung „gut“ erhalten.

In diesem Jahr ist das schon etwas anders, die Folgen des Hitzesommers 2018 machen sich bemerkbar. „Wir haben dieses Jahr an einigen Bäumen Trockenschäden entdeckt“, erläuterte Schöpe. Sprich: Die extreme Hitze hat so manchen Baum dermaßen angegriffen, dass es schwierig sein wird, ihn zu retten. So steht es beispielsweise um einige Exemplare auf dem Dorfplatz in Friedrichsfehn beim Denkmal schlecht. Sie haben dieses Jahr noch nicht einmal Laub ausgebildet. Was aus ihnen wird, muss der Experte jetzt entscheiden.

Ansonsten werden „die in 2018 erfassten Bäume im Herbst 2019 das erste Mal nachkontrolliert, um den Anforderungen der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde nachzukommen“, erläuterte Schöpe. In den Folgejahren werden dann die Kontrollen regelmäßig wiederholt und die Ergebnisse im Kataster festgehalten.