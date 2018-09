Edewecht Es ist soweit: Nachdem die Dorfentwicklung für Edewecht-West bereits in vollem Gange ist, soll nun auch die Dorfentwicklung im Osten der Gemeinde angegangen werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass möglichst viele Bewohner der betroffenen Ortschaften – Wildenloh, Friedrichsfehn, Klein Scharrel, Kleefeld, Jeddeloh I und Jeddeloh II – bei der Planung mitmachen, und so ist für Donnerstag, 6. September, eine Auftaktveranstaltung geplant. Das erste Treffen steht allen Interessierten offen und wird im „Landhaus Friedrichsfehn“, Friedrichsfehner Straße 33, ab 19 Uhr ausgerichtet.

Hintergrund des gesamten Prozederes ist das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen. Dieses stellt sowohl für öffentliche als auch private Bauvorhaben Fördergelder in Aussicht, vorausgesetzt, die Edewechter gestalten den Prozess aktiv mit. Sprich: Sie müssen gemeinsam Projekte und Vorhaben für ihre Dörfer ersinnen. Dafür werden zu verschiedenen Themenbereichen Arbeitskreise gegründet. Die Gemeinde selbst wird bei dem Prozess zwar Denkanstöße geben, schlussendlich sollen die Bürger aber selbst über die Ziele für ihren Ort entscheiden. Wie in Edewecht-West, so können auch im Osten die Themen von Infrastruktur über demografische Entwicklung bis hin zur Gestaltung von Ortsdurchfahrten reichen. Dabei kann von jedem Arbeitskreis auch eine Untergruppe gegründet werden. Ganz so, wie es beliebt und den Mitstreitern der Dorferneuerung sinnvoll erscheint. Der Prozess selbst wird rund eineinhalb Jahre dauern. Stehen die Projekte, geht es an die Realisierung – und dann an das Ausgeben der in Aussicht gestellten Fördergelder.

„Der Erfolg des Programmes hängt ganz besonders von einer breiten Beteiligung der Bürgerschaft in der Region ab“, wirbt die Gemeinde um eine hohe Beteiligung bei der Auftaktveranstaltung und der weiteren Gestaltung der Arbeitskreise. Wer vorab gern weitere Informationen hätte, der kann sich mit der Gemeinde unter Telefon 0 44 05/ 91 61 41 bzw. Telefon 0 44 05/ 91 61 78 in Verbindung setzen.