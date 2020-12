Unfall in Edewecht: 25-Jährige fährt gegen Baum – schwer verletzt

Edewecht Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag um 7.37 Uhr im Jückenweg in Edewecht ereignet. Eine junge Frau wurde schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 25-jährige Oldenburgerin mit ihrem Auto den Jückenweg in Richtung Portsloge entlang, teilt die Polizei mit. Kurz nach der Einmündung Wildweg geriet sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Der Wagen blieb im einem Graben liegen. Die Fahrerin war eingeklemmt und wurde durch Kräfte der Feuerwehr geborgen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch auslaufende Betriebsöle wurde der Graben verschmutzt und durch eine Spezialfirma gereinigt. Bis zum Abschluss der Pkw-Bergung war der Jückenweg voll gesperrt.