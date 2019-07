Kampf gegen Borkenkäfer

Edewecht /Wiefelstede Zurzeit ist eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, im Forstamt Neuenburg im Einsatz und fährt von Revier zu Revier, um von Borkenkäfern befallene Bäume zu ernten und so eine weitere Ausbreitung der Käfer zu verhindern. Grund: Durch das Einbohren Hunderter zwei bis fünf Millimeter kleinen Käfer und den Larvenfraß unter der Rinde, wird die Wasser- und Nährstoffversorgung der Bäume unterbrochen und sie sterben ab. In den nächsten Tagen kommt die Maschine auch in die Revierförsterei Oldenburg und wird Käferbäume im Wildenloh, im Wold sowie im Mansholt und den Horstbüschen bei Gristede fällen und für die weitere Verwendung aufarbeiten.

„Wir werden zudem am Dienstag zur Verkehrssicherung noch einige abgestorbene Bäume an der Friedrichsfehner Straße im Eingangsbereich zum Wildenloh mit einem Seilschlepper fällen“, ergänzt Revierleiter Marcus Hoffmann. „Dabei hilft uns die Straßenmeisterei und wird kurzzeitig den Verkehr unterbrechen, wenn die Bäume fallen.“

