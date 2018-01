Auto fängt plötzlich Feuer

Friedrichsfehn Aus bislang ungeklärter Ursache ist am vergangenen Samstag gegen 19.40 Uhr in Friedrichsfehn ein Pkw in Brand geraten, der kurz zuvor neben einem Haus geparkt worden war. Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfehn gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern und den Wagen zu löschen. Lediglich ein angrenzender Zaun geriet in Mitleidenschaft. Sachschaden: 4500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

