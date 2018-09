Ins Haus eingebrochen

Friedrichsfehn Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich am Verbindungsweg in Friedrichsfehn ereignete. In der Nacht zum vergangenen Mittwoch, 26. September, hatten Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür an der Rückseite eines Einfamilienhauses vermutlich mit einem Findling eingeschlagen. Das Haus wurde durchsucht. Was gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Gegen 1 Uhr hatten Anwohner einen Knall gehört, der möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Hinweise: Telefon 0 44 03/92 70.