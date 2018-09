Friedrichsfehn Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Friedrichsfehner Straße hinter dem Ortsausgang Friedrichsfehns in Richtung Wildenloh: Zwei Autos waren – so die Polizei – am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr frontal zusammengestoßen, das eine Fahrzeug kam aus Richtung Oldenburg, das andere aus Richtung Friedrichsfehn. Als die Polizei zur Unfallstelle kam, lag eines der Autos im Graben, das andere stand schwer beschädigt auf der Fahrbahn.

Drei Menschen wurden verletzt, davon zwei schwer, und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang sei noch nicht eindeutig zu rekonstruieren, heißt es. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04403/9270 zu melden. Wegen des Unfalls war die Friedrichsfehner Straße über eine Stunde voll gesperrt.