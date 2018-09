Jeddeloh Ii Der Aktionskreis Handel, Handwerk und Dienstleistungen in Jeddeloh II hat sich neu aufgestellt: Vorsitzender Eric Bruns und seine Stellvertreterin Silvia Kreyenschmidt, die über zehn Jahre an der Spitze des Aktionskreises der Jeddeloher Geschäftswelt standen, haben ihre Ämter abgegeben. Zur neuen Vorsitzenden wurde Manuela Sievers gewählt, ihre Stellvertreterin ist Anja Oltmanns. Um die Kasse kümmert sich weiterhin Klaus Poppen, neue Schriftführerin ist Hanna Schlingmann. Mit der Neuordnung öffnet sich der Verein künftig auch für Einzelmitglieder, interessierte Bürger, die sich mit den Geschäftsleuten für den Ort engagieren wollen.

„Wir werden auch in Zukunft den Weihnachtsmarkt ausrichten. Das macht der Aktionskreis ja schon seit vielen Jahren“, sagt Schriftführerin Hanna Schlingmann. Alljährlich am Samstag vor dem 1. Advent finde der Markt statt, dessen Erlös für die Beleuchtung der Jeddeloher Brücke über den Küstenkanal bestimmt ist. Auch in diesem Jahr wolle man zum Weihnachtsmarkt ein buntes Pogramm für Alt und Jung anbieten. Dazu gehören unter anderem Angebote für die Kinder, ein kleines Bühnenprogramm mit den Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Jeddeloh II und ein Hobby- und Kunsthandwerkermarkt. Aussteller, die sich am Hobby- und Kunsthandwerkermarkt beteiligen wollen, und Menschen, die beim Weihnachtsmarkt helfen wollen, können sich an die neue erste Vorsitzende Manuela Sievers unter Telefon 0 44 86/914 78 44 wenden.

Nicht mehr anbieten wird der Aktionskreis in Zukunft die Aktion „Aufkleben und gewinnen“, die seit vielen Jahren während der Vorweihnachtszeit in Jeddeloh II stattfand. Dabei konnte man beim Einkauf in Jeddeloher Geschäften Wertmarken erhalten, die man auf Karten klebte. Diese galten als Gewinnlose für eine Tombola, bei der zahlreiche Sachgewinne im Wert von mehreren tausend Euro verlost wurden. Federführend hatten Eric Bruns und Silvia Kreyenschmidt diese Veranstaltung angeboten. Sowohl die Vorweihnachtsaktion als auch der bunte Nachmittag mit Ziehung würden nicht mehr stattfinden.

An der Organisation des Weihnachtsmarktes werden sich Eric Bruns und Silvia Kreyenschmidt weiterhin beteiligen.