Osterscheps Im kommenden Frühjahr werden einige Straßenabschnitte in Osterscheps in vollem Blütenglanz erstrahlen. Der Grund: Insgesamt 25 000 Blumenzwiebeln werden seit gut zwei Wochen in der Straße Bauernhörne, an der Osterschepser Straße in Höhe des Dorfplatzes und auf der Streuobstwiese am Lindendamm gepflanzt.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Edewecht, die ein Drittel der anfallenden Kosten trägt, hat der Ortsbürgerverein (OBV) Osterscheps mit seinem neuen Vorsitzenden Erwin Lüttmann das Projekt auf den Weg gebracht. Die Idee dazu stammte von Erich Henkensiefken, der in der Gemeinde Lindern ein Osterblumenfest besucht hatte, wo über 100 000 Pflanzen die Gegend in ein buntes Blumenmeer verwandelten.

In Osterscheps werden es nicht ganz so viele Blumen sein. 20 000 Narzissen der Gattung „Narcissus Carlton“ und 5000 Elfenkrokusse der Gattung „Ruby Giant“ dürften aber dennoch für ein farbenfrohes Bild sorgen. Dabei wurde auch auf eine nachhaltige Bepflanzung geachtet. Mit den Krokussen wird eine Bienenweide angelegt, bieten diese doch der vom Aussterben bedrohten Art Nahrung an.

Der OBV Osterscheps möchte mit der Pflanzaktion und den damit erzielten Ergebnissen auch zur Verschönerung des Dorfes beitragen, wie Vorstandsmitglied Rolf Scheid erklärte. Die Bauernhörne wurde deshalb gewählt, weil die alte Dorfstraße Bestandteil der „Ammerlandlinie“ ist, ein Fahrrad- und Wanderweg, der durch verschiedene Gegenden des Ammerlandes führt.

An insgesamt fünf Wochenenden werden die Blumenzwiebeln eingepflanzt, bis Ende November soll die Aktion abgeschlossen sein. Erfreulich ist der Zuspruch der Helfer. „Wir haben hier bei jedem Einsatz gut zwanzig Frauen und Männer, die mithelfen“, freut sich Erwin Lüttmann. Diese sind gern dabei, weil damit auch der Erholungswert ihres Dorfes gesteigert wird. An den drei Orten, die im Frühjahr die besondere Farbenpracht anbieten werden, stehen auch Ruhebänke, damit Touristen und auch Einheimische den Anblick entspannt genießen können.

Die Blumenpflanzaktion ist übrigens die erste ihrer Art in Osterscheps. Dass der Umweltgedanke in der Arbeit des OBV Osterscheps einen hohen Stellenwert genießt, wurde bereits vor gut vier Jahren deutlich, als am Lindendamm die Streuobstwiese angelegt wurde.