L 865: Kreis misst Verkehr

Butteldorf Die Kreisverwaltung reagiert auf die Verkehrssituation, die sich durch die Sperrung der B 211 für die Umleitungsstrecke L 865 ergeben hat. „Wir werden in Butteldorf von Freitag bis Montag, 19. bis 22. Oktober, mit einem Messgerät mehrere 24-Stunden-Verkehrsmessungen vornehmen“, teilt Erwin Schröttke als stellvertretender Fachdienstleiter Straßenverkehr, mit. Damit sollen objektive Daten erhoben werden, die, so Schröttke, „es je nach Ergebnis rechtlich ermöglichen können, die zulässige Geschwindigkeit weiter zu senken“.

Unabhängig davon wird in der kommenden Woche „die Einhaltung der bestehenden Regeln überwacht“, so Schröttke weiter. Damit wolle man Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden und zugleich die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Durch zu schnelles Fahren steige nicht nur das Unfallrisiko, sondern auch die Lärmbelastung für die Anwohner. Beides sei nicht hinnehmbar, führt Schröttke weiter aus.

• Die Geschwindigkeit wird an folgenden Standorten gemessen: Montag, 22. Oktober: Moorhausen, L 865; Dienstag, 23. Oktober: Butteldorf, L 865; Mittwoch, 24. Oktober: Gellen, L 865; Donnerstag, 25. Oktober: Gellen, L 865 und Freitag; 26. Oktober: Moorhausen, L 865.