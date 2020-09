Aktion In Elsfleth: Bunte Sträuße machen Mut

Elsfleth Dem Seniorenpflegeheim am Rathausplatz lag es sehr am Herzen ihre Kollegen in der Hafenstraße dem Seniorendomizil in dieser schweren Zeit unter die Arme zu greifen. Sie sorgten jetzt dafür, dass es eine Überraschung für die Bewohner gab.

Mitarbeiterin Claudia Freels nahm Kontakt zu den Elsflether Landfrauen auf. Zusammen überlegte man, wie man den Bewohnern eine Freude bereiten könnte. Sehr schnell hatte Angelika Kuttkat, die erste Vorsitzende der Elsflether Landfrauen, eine Idee. Für die Umsetzung brauchten sie die Unterstützung der Landfrauen.

Viele Telefonanrufe später brachte jede Landfrau einen ganzen Arm voller Blumen aus ihrem eigenen Garten mit. Und bei Angelika Kuttkat zu Hause in Neuenfelde zauberte die Gruppe im Handumdrehen 64 tolle Sträuße – für jeden Bewohner des Pflegeheims einen.

Mit ganz viel Liebe, ganz vielen Blumen und ganz viel Herz hat das Team eine ganz große Überraschung gezaubert. Wie spontan die Elsflether Landfrauen sein können, bewiesen sie mit dieser liebevollen Hauruck-Aktion. Die Bewohner und Betreuerinnen waren erst einmal sprachlos. Sie freuten sich sehr über die Blütenpracht in ihren Zimmern.

Mut machen soll den Bewohnern des Heims auch ein Blick aus dem Fenster. Im Park vor dem Gebäude steht ein Plakat, auf dem den Bewohnern gute Besserung gewünscht wird. „Haltet durch – wir stehen hinter euch“ schreiben Vertreter der Facebook-Gruppe „We love Elsfleth“ und meinen damit die Bewohner des Heimes wie auch die Pflegekräfte. Gestaltet hat das bunte Plakat Lena Nickel. Bürgermeisterin Brigitte Fuchs unterstützt die Aktion.

In Elsfleth sind bisher zwei Menschen an einer Covid-19-Infektion gestorben, beide aus dem Pflegeheim.