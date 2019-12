Radfahrerin bei Unfall verletzt

Elsfleth /Brake Im Einmündungsbereich Otto-Hahn-Straße/Weserstraße in Brake stießen am Donnerstag gegen 13.25 Uhr ein Lkw und eine Radfahrerin zusammen. Die 33-jährige Radfahrerin aus Elsfleth stürzte und verletzte sich dabei. Dennoch entfernte sie sich von der Unfallstelle und meldete sich erst am Abend bei der Polizei. Der Unfallhergang wird widersprüchlich von den Unfallbeteiligten geschildert, deshalb bittet die Polizei in Brake unter Telefon 04401/9250 um weitere Zeugenhinweise.