Elsfleth /Bremerhaven Die Nautische Verbindung „Roter Sand“ feiert am Samstag, und Sonntag, 27. und 28. Oktober, ihr 56. Stiftungsfest. Zum Auftakt findet am Samstag ein Festkommers mit Festvortrag in der Strandgaststätte „Schöne Aussichten“ in Oberhammelwarden statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Nach dem Festkommers beginnt der Festball mit Tombola ab 20 Uhr in der Strandgaststätte. Zum Frühschoppen finden sich dann die Stiftungsfestteilnehmer am Sonntag im Restaurant Panorama an der Elsflether Kaje ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Was könnte zum Stiftungsfest der Nautischen Verbindung besser passen als ein Vortrag, der sich mit einem bedeutenden Bauwerk deutscher Ingenieurskunst befasst. Die Rede ist vom Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung. Die Geschichte dieses rot-weißen Wahrzeichens ist einmalig.

• Den Festvortrag zum Thema „Leuchtturm Roter Sand: Ein Bauwerk der Deutschen Ingenieurbaukunst“ werden am 27. Oktober halten der Vorsitzende des Fördervereins Leuchtturm Roter Sand, Rolf Pilz, und sein Stellvertreter Manfred Benhof.

• Der einzigartige Leuchtturms in der Deutschen Bucht wurde im Jahr 1885 fertiggestellt. Untersuchungen im Unterwasserbereich in den Jahren 1953 bis 1959 brachten erhebliche Schäden zutage. Ungeeignet für den weiteren Ausbau nach den technischen Erfordernissen der Zeit, wurde er 1964 durch den modernen Leuchtturm Alte Weser ersetzt.

• Rettet den Leuchtturm Roter Sand! Das war das innigste Anliegen des inzwischen verstorbenen Vereinsgründers und 1. Vorsitzenden des Fördervereins Leuchtturm Roter Sand, Ulfert Kaltenstein. Mit der Gründung des Fördervereins im Januar 1983 machte er den entscheidenden Schritt zur Rettung und Erhaltung dieses weltweit einmaligen Bauwerks. Die Eintragung ins Vereinsregister des Amtsgerichtes Bremerhaven erfolgte am 1. November 1983.

• Unter Mitwirkung der vielen Mitglieder, Freunde und Förderer im In- und Ausland sowie des Landesamtes für Denkmalpflege Niedersachsen, der Stiftung Roter Sand in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven ist es gelungen, den Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung zu erhalten.

• Mit dem Rammen der Dalben und der historischen Wiederherstellung der Innenräume nach dem Stand 1964 (vor dem Abzug der Leuchtturmbesatzung) wurde die Voraussetzung geschaffen, der Bevölkerung dieses historische Seebauwerk zur Besichtigung und Übernachtung zugänglich zu machen.

• Dem Verein gehören heute über 500 Mitglieder in Deutschland und im europäischen Ausland an.