Elsfleth Wo verbringen Sie in diesem Sommer ihren Urlaub? Glaubt man der Tourismusanalyse 2019 verbringen die Deutschen ihren Urlaub am liebsten in der Heimat. Ganz weit oben in der Gunst der Urlauber steht Camping. Auch an der Kaje in Elsfleth stellen Camper immer mal wieder ihre Wohnwagen ab.

So auch die Westersteder Otto und Traute Trippe. Die Rentner sind begeisterte Camper. Sie befinden sich auf der Durchreise, kommen gerade von einem Campingplatz aus Fedderwardersiel. „Wir fahren schon seit über 27 Jahren zum Campen“, sagt Otto Trippe. Am meisten genießen sie die Freiheit und Unabhängigkeit, die ihnen das Camping ermöglicht.

Camping boomt

Damit liegen die Trippes voll im Trend. Der Bundesverband der Campingwirtschaft vermeldete für das Jahr 2018 einen weiteren Rekord bei den Übernachtungen. So wurden mehr als 34,5 Millionen Übernachtungen aus dem In- und Ausland in Deutschland gezählt. Das bedeutet ein Plus von 11,3 Prozent zum „bisherigen Spitzenjahr 2017“ heißt es in einer Mitteilung. Spitzenreiter der meisten Übernachtungen aller Bundesländer sind demnach Bayern, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Seit einigen Tagen machen sie nun schon Station in Elsfleth. Was zieht so erfahrene Camper ins beschauliche Elsfleth? Die beiden schätzen hier die Ruhe und den Ausblick auf den Fluss, die Hunte. Dass der Platz in Elsfleth mit seiner Pflasterung eher untypisch für Camper ist, stört die beiden nicht im geringsten. Im Moment lesen die Trippes im Schatten ihres Wohnwagens entspannt jeweils ein Buch.

Richtigen Platz finden

Im März dieses Jahres haben die Trippes versucht, fast kostenlos durch Deutschland zu reisen. Gezielt haben sie dabei Plätze ohne Stellgebühr angesteuert. Auf ihren Reisen nutzt das Ehepaar verschiedene Apps auf ihren Smartphones oder Stellplatzbücher. Mit ihrem Wohnwagen hält sich das Ehepaar nicht nur in Deutschland auf. „2018 waren wir mit unserem Camper in der Normandie“, erzählt Traute Trippe. Oder es geht zu der Tochter in die Schweiz.