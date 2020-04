Corona-Krise: Musikvielfalt sorgt für Lichtblick im tristen Alltag

Elsfleth „Mit Musik geht alles besser“, hat Rudi Schurike vor fast 80 Jahren geschmettert. Und das ist eine Weisheit, die auch heute noch stimmt, wie kürzlich vor den Elsflether Seniorenwohnanlagen bewiesen wurde. Ruth Nuxoll und Wilhelm Magnus waren dort mit Querflöte und Gitarre zu Gast, um mit zwei Open-Air-Konzerten für Abwechslung im Corona-Alltag der Bewohner zu sorgen. Aus den Fenstern oder mit genügend Abstand von einem sonnigen Plätzchen im Freien wurde die Mischung aus Tango, alten Schlagern oder Klassik sehr genossen.

Als Profi-Musiker habe man derzeit kaum etwas zu tun, ist die bittere Erfahrung, die Wilhelm Magnus gerade machen müsse. Die notwendige Isolation der Bewohner findet seine Frau Ruth Nuxoll einfach schrecklich. Umso wichtiger sei es darum, sich mit kleinen Lichtblicken einzubringen, so die Motivation des lange in Elsfleth beheimateten Paares.

Organisiert wurde dieses oder auch das vorherige Cello-Konzert von der Stadt Elsfleth. „Gerade an Ostern war das Besuchsverbot traurig. Da musste etwas her, haben wir uns überlegt“, erklärt Lea Gelhaar, wie die Idee, Kontakt mit dem Kulturbüro Oldenburg aufzunehmen, entstand. Von den Künstlern werde das gerne angenommen, so die Erfahrung der Verwaltungsangestellten.

Für Abwechslung bei den Bewohnern ist aber auch an den anderen Tagen gesorgt, macht Heike Willems, Leiterin des Hauses am Haye Park, klar. Zwar fehle den Bewohnern das gemeinsame Essen oder die Besuche von Angehörigen und Freunden, doch das werde versucht, durch andere Aktivitäten wett zu machen.

Viel spiele sich auf den Fluren ab, erklärt die Leiterin. Einem Akkordeonspieler zuhören oder gemeinsames Singen sei auch durch offene Zimmertüren möglich. Dadurch, dass jetzt keine Tagespflege stattfinde, würde die Einrichtung von deren Mitarbeitern unterstützt, die Zeit für die Bewohner haben. Der Kontakt nach außen würde mit Videotelefonie gehalten, damit man sich nicht nur hören, sondern auch sehen könne. Und ein ehrenamtlicher Einkaufsdienst sei auf Bestellung verfügbar.