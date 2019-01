Elsfleth Ein Zigarettenautomat im Gellener Damm in Elsfleth ist am Neujahrstag zwischen 1 und 16 Uhr aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde der Automat mit einem Werkzeug aufgehebelt. Wie viele Zigarettenpackungen gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Allerdings wurde allein der Schaden am Automaten auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Brake unter Telefon 04401/9350 entgegen.