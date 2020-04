Robyn Rußler geht zum BV Garrel

Elsfleth /Garrel Die 21-jährige Handballerin Robyn Rußler, die gebürtig aus Elsfleth stammt, wechselt zur kommenden Saison zum Drittliga-Neuling BV Garrel. Das teilte der Club aus dem Kreis Cloppenburg jetzt mit.

Beim Elsflether TB startete sie bereits mit Fünf in der Handballabteilung. Später spielte sie für den VfL Oldenburg, bei der HSG Hannover/Badenstedt und dann wieder für den VfL Oldenburg. Als ihre Paradedisziplin wird der Rückraum bezeichnet. Sie spielte zudem in der HVN-Auswahl und erhielt dadurch auch eine Einladung zu einem DHB-Lehrgang. In ihrer noch jungen Laufbahn wurde sie unter anderem Vizemeister der wJB im Jahr 2015 und Meister in der Dritten Liga Nord (Saison 2018/2019).