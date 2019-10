Elsfleth Günther Mende ist ein bodenständiger Typ: „Ich bin Günther“, stellt er schon beim Öffnen der Tür klar. Diese offene Art hat ihm Anfang 1990 nicht nur eine Tür geöffnet – eine ganze Grenzbarriere wurde dem Chef des Elsflether Spielmannszuges „Die Seeräuber“ seinerzeit von einem Offizier der DDR-Volkspolizei beiseite geräumt. Walter war das. Nachname unbekannt. An etwas anderes erinnert sich Günther aus Elsfleth aber auch knapp 30 Jahre danach noch: „Ein richtig sympathischer Kerl.“

Das genaue Datum weiß der heute 80-Jährige nicht mehr, nur so viel: „Ich wollte mit meiner Frau Inge zum Tanzen gehen, da sah ich in den Nachrichten, dass Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow die Öffnung von Grenzübergängen verhandelt hatten.“ Am 19. Dezember 1989 war das in Dresden. Am 22. Dezember um 15 Uhr erfolgte dann unter vieltausendfachem Jubel der Bevölkerung auf beiden Seiten der Mauer die Öffnung zweier Übergänge nördlich und südlich des Brandenburger Tores. Die Demontage der L-förmigen Mauerteile der Sperrmauer hatte schon am Abend zuvor begonnen. Für Günther Mende stand sofort fest: „Da muss ich hin.“ Und das nicht alleine. Seine „Seeräuber“ sollten mit und unter dem Brandenburger Tor spielen.

Gesagt, getan. Innerhalb weniger Tage hatte er Spielmannszug und Bus abfahrbereit. Insgesamt rund 60 Mitfahrer – inklusive des damaligen NWZ-Redakteurs Günter Kuschnik – machten sich Anfang Januar auf den Weg nach Berlin. Über den Grenzübergang Helmstedt/Marienborn, wo ein miesepetriger Grenzer die lustige Truppe aus dem Westen fast hätte nicht weiterfahren lassen, ging es in die Stadt, die damals noch keine Hauptstadt war.

Und im Westen der damals noch geteilten Stadt folgte die nächste Ernüchterung: „Da kommen Sie im Leben nicht rein“, ließ ein Westberliner Polizist den Chef der „Seeräuber“ wissen. Der gab aber nicht auf und suchte sich den diensthabenden Volkspolizisten. „Und wir sind uns auf einen Schlag sympathisch gewesen“, berichtet Günther über den ersten Kontakt mit Walter. „Wir wollen bei dir Musik machen, da, wo die Pferde hingucken“, machte er seinen Wunsch nach einem Platzkonzert auf ostberliner Seite des Brandenburger Tores deutlich. Die Antwort überraschte selbst Günther dann doch etwas: „Dann nimm deine Truppe und marschier rein“, habe Walter geantwortet.

Gut zwei Stunden spielten die Elsflether anschließend im kaltem Januarwetter. Nur die bundesdeutschen Flaggen der Fahnenschwinger waren den Vopos dann doch irgendwann zuviel. „Die Seeräuber“ wurden dabei von Ost- wie Westfernsehen gefilmt und erfuhren auch, dass sie der erste westdeutsche Musikzug sind, der auf ostdeutscher Seite unter dem Brandenburger Tor spielt.

Zurück ging es ebenso einfach. Vorbei an den auf Kilometer Wartenden und ganz ohne Zücken des Reisepasses. Für die ostdeutschen Grenzer gab es noch Schokolade und freundliche Worte, diese bedankten sich mit Stücken der immer weiter bröckelnden Mauer, die Berlin mehr als 28 Jahre lang getrennt hatte. Günther Mende ist sich sicher: Wenn er auf einen anderen Volkspolizisten als Walter getroffen wäre, wäre wohl das eingetreten, was ihm vorher viele prophezeit hatten: „Da kommst du niemals hin.“