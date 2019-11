Elsfleth Über die Details des Projekts „3000 Schritte für die Gesundheit“ informierten jetzt Gudrun Ahrens vom Elsflether Turnerbund (ETB) und Andreas Erdmann vom Ambulanten Pflegeteam Haus Sandvoß.

Die Kooperationspartner wollen alle Menschen jeden Alters ermuntern, durch die Teilnahme am Projekt aktiver zu werden, um mit 3000 Schritten ihre Gesundheit zu erhalten. Das Angebot richtet sich auch an Frauen und Männer, die nach einer Operation oder längerer Krankheit in die Gruppe einsteigen möchten.

Das Projekt „3000 Schritte“ fördert den Zusammenhang zwischen Bewegung und Wohlfühlen, die gesundheitsfördernde Wirkung wurde in den vergangenen Jahren in vielen Studien nachgewiesen. Und dass eine körperlich aktive Lebensweise einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität hat, ist lange bekannt. Regelmäßige Bewegung und gezielte Aktivierung des Bewegungsapparates verbessern Gehirn- und Gedächtnisleistung und wirken unter anderem gegen Diabetes und Bluthochdruck.

Der ETB bietet mit der Aktion „3000 Schritte“ ein Bewegungsprogramm an, das nicht an Hallenzeiten gebunden ist und ältere Menschen „bewegt“ durch den Alltag bringt. Die Spaziergeh-Route durch Elsfleth findet auf speziell ausgesuchten Wegen ohne Barrieren statt und wird von einer qualifizierten Übungsleiterin begleitet. Gehhilfen wie Handstöcke, Rollatoren oder Rollstühle sind kein Hinderungsgrund. Das Gehtempo bestimmen die Teilnehmer.

Der „erste Schritt“ soll am Donnerstag, 7. November, um 11 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist vor dem Haus „Ambulantes Pflegeteam Haus Sandvoß“, Steinstraße/Eingang Boltenhof. Die weiteren Treffen finden wöchentlich an jedem Donnerstag zur gleichen Zeit am gleichen Startpunkt statt.

Kontaktadresse: Elsflether Turnerbund, Geschäftsstelle Menkestraße, Telefon 04404/1552, Gudrun Ahrens, Oberhammelwarder Straße 1a, Telefon 04404/1251, und Ambulantes Pflegeteam Haus Sandvoß, Telefon 04404/987440.