Hündin „Fiona“ vermisst

Elsfleth Die acht Jahre alte Hündin „Fiona“ wird vermisst. Das Tier ist am 13. Februar am Liener Deich in Elsfleth entlaufen. Es trug beim Verschwinden ein rotes Halsband. „Fiona“ wurde bis Sonntag, 25. Februar, regelmäßig gesehen, vor allem an der Peterstraße und am Liener Deich. Auch wurde sie in der Lienestraße öfter beobachtet.

Das Tier hat halblanges Fell und ist kastriert. Es wurde schon versucht, „Fiona“ per Lebendfalle einzufangen und auch mit einer Futterstelle ihr Vertrauen zu gewinnen. Leider blieben die Bemühungen erfolglos. Nun soll mit einer festen Futterstelle versucht werden, ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie habe auf der Straße gelebt und sei clever.

Wer etwas beobachtet hat oder das Tier sogar füttert, sollte sich unter Telefon 0176/80302779 oder unter Telefon 0151/16056251 melden.