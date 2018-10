Elsfleth Seit vergangenen Donnerstag ist die Klappbrücke beim Huntesperrwerk in Elsfleth aufgrund eines technischen Defektes bereits gesperrt. Gestern dann die gute Nachricht: Der Fehler ist identifiziert. Ein defekter Schalter hat die Hydraulik der Brücke lahm gelegt.

NLWKN-Pressesprecher Carsten Lippe versicherte gegenüber der NWZ, dass an einer schnellen Lösung des Problems auf Hochtouren gearbeitet werde. Ein Ersatzteil sei bereits per Express-Versand bestellt worden. Dieses soll im Laufe des heutigen Tages eintreffen und so schnell wie möglich eingebaut werden. „Mittwoch soll die Brücke dann wieder funktionieren“, so Lippe.

Um die Weserhalbinsel Elsflether Sand zu erreichen, müssen Fußgänger und Radfahrer bis dahin auch weiterhin auf Berne-Ohrt ausweichen. Aus anfänglich unbekannten Gründen konnte die Brücke zwar bewegt werden, lies sich jedoch nicht mehr richtig verriegeln. Seither ist sie für Fußgänger und Radfahrer nicht zugänglich.