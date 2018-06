Elsfleth Einen derart eleganten und sündhaft teuren Gast verschlägt es nur ganz selten nach Elsfleth: Für Aufsehen hat am Dienstag die Megayacht „Pink Gin VI“ in Elsfleth gesorgt, die gegen 11.30 Uhr an der Kaje festmachte.

Es war ein überwältigender Anblick, wie das majestätische Segelschiff den schnittigen Rumpf aus Karbon sachte durchs Wasser schob. Bedächtig agierten die Decksleute, als das 54 Meter lange Schiff langsam auf der Hunte drehte, um dann neben der „Avontuur“ festzumachen. Die Pfänder sind riesig, haben nahezu die Dimension eines kleineren Beibootes.

Der Mast der „Pink Gin VI“ ragt 68 Meter hoch in den Himmel und war auch aus der Ferne gut auszumachen, als die Megayacht gegen 11 Uhr das Huntesperrwerk passierte. Die Segelfläche ist gleichfalls gigantisch: Sie beträgt rund 1300 Quadratmeter.

Im Sommer 2017 hatte die Superyacht eines deutschen Unternehmers aus Duderstadt ihre ersten Seemeilen auf der Ostsee zurückgelegt. An diesem Mittwoch schippert die „Pink Gin VI“ nach Hamburg weiter. Auch dort wird die Superyacht für Aufsehen sorgen.

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-wesermarsch