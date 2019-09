Elsfleth Auf dem Campus der Jade Hochschule in Elsfleth steht seit nunmehr zehn Jahren eine kleine, aber feine Mensa. Mit dem Beginn der Vorlesungszeit im Wintersemester 2009/10 öffnete die Mensa Elsfleth ihre Tore und wurde schnell von Studierenden und Hochschulmitarbeitern ins Herz geschlossen.

Bis zu 200 Essen werden von dem vierköpfigen Mensa-Team hier pro Tag gekocht und ausgegeben. Zum Vergleich: In der größten Mensa des Studentenwerks am Uhlhornsweg in Oldenburg sind es weit über 3000. Die familiäre Atmosphäre macht es möglich, dass die MitarbeiterInnen der Mensa die Vorlieben vieler Gäste einzeln kennen und sie schon mit einem entsprechend gefüllten Teller an der Ausgabe erwarten können.

Ein besonderer Pluspunkt der vor zehn Jahren neu gebauten Mensa in Elsfleth ist außerdem die einmalig schöne Lage: Große Fensterfronten geben den Blick auf die Hunte frei, bei gutem Wetter können die Gäste auf der Terrasse sogar direkt am Wasser essen oder ihre Kaffeepause machen – einige sprechen von der schönsten Mensa-Aussicht Deutschlands.

Den runden Geburtstag seiner Mensa feiert das Studentenwerk Oldenburg an diesem Dienstag, 1. Oktober, zur Mittagszeit, das heißt zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. Für die Gäste steht ein Glücksrad bereit, es wird zahlreiche Gewinne geben. Außerdem gibt es drei verschiedene Büfetts, für die das Mensa-Team eine große Auswahl von Pizzen, Salaten und Desserts zusammenstellen wird.