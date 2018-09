Elsfleth Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, 2. September, zu. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 29-jähriger Bremer gegen 11.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der geraden Straße „Moorhausen“ links von der Fahrbahn abgekommen und in den wasserführenden Graben geraten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 3000 Euro.