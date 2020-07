Pkw an Stoßstange beschädigt

Elsfleth Ein bislang unbekannter Verursacher hat in der Zeit von Freitag, 17. Juli, 22 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 13.45 Uhr, einen VW Polo, der in der Möwenstraße abgestellt war, im Bereich der hinteren rechten Stoßstange sowie des Radkastens beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Brake, Telefon 04401/9350, auf rund 1500 Euro. Sie bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher.