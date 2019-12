Pkw kollidieren auf B 212

Elsfleth Leichte Verletzungen erlitt ein 40-Jähriger aus Elsfleth am Donnerstag gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 212 zwischen Berne und Elsfleth. Der 40-Jährige war mit seinem Pkw auf der B 212 von Elsfleth kommend in Richtung Berne unterwegs. In Höhe Huntebrück kollidierte er mit dem Pkw eines 57-Jähriger aus Lemwerder, der aus Richtung Berne kommend auf der Straße wenden wollte und das Auto des Elsflethers übersah. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8500 Euro. Der Pkw des Elsflethers musste abgeschleppt werden.