Elsfleth Noch ein Schluck und noch ein Schluck und noch ein Schluck (Schnaps): Der Zimmer- und Dachdeckermeister Magnus Schüll mutete den Kronenträgerinnen Rieke Krüder und Karina Reimers sowie Elsfleths Bürgermeisterin Brigitte Fuchs und Kita-Leiterin Birgit Pohlmann einiges zu beim Richtfest für den Kita-Neubau am Freitagnachmittag. Nun, das Zeremoniell, den Baufortschritt mit dem Aufhängen einer Richtkrone und einem passenden Richtspruch zu feiern und die bisherige gute Arbeit zu „begießen“, ist Tradition. Aber diese wird in heutiger Zeit nicht mehr ganz so streng genommen: In der Schnapsflasche war nur Wasser und die Jungfrauen, die traditionell die Richtkrone tragen sollen, hatten ihre Kinder dabei...

Pastor Gregor Stratmann von der katholischen Kirchengemeinde setzte dieser heiter-fröhlichen Stimmung in seinem Grußwort noch eins drauf: „Die weltliche Ausgabe des katholischen Weihwassers ist der Schnaps“, sagte er und meinte dann angesichts der vielen „Klaren“, die bis zum Aufhängen der Krone getrunken wurden, dass dieser Neubau nun ausreichend gesegnet sei.

Wie alle weiteren Redner dankte Stratmann allen, die an Planung und Bau beteiligt sind oder waren: „Hier haben viele etwas Gemeinsames geschaffen, was der Gemeinschaft zugute kommt.“ Daran knüpfte Kita-Leiterin Birgit Pohlmann an, in dem sie betonte, dass mit dem Neubau den Kindern eine schöne Lebenswelt gestaltet werde.

In ihren Dankesworten zitierte Bürgermeisterin Brigitte Fuchs aus dem Buch „Der kleine Prinz“: „Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.“ Und sie fügte an: „Wir hier in Elsfleth bauen Zukunft!“

Begleitet von Akkordeonklängen von Ingrid Reifig, die passend zum Anlass „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ spielte, nahmen dann die Eltern, einige Kinder, Vertreter von Rat und Verwaltung, der Kirchengemeinde als Träger der Kita sowie Mitarbeiter aller am Bau beteiligten Firmen und des Architekturbüros den Rohbau erstmals in Augenschein.

Derweil hing die von Eltern und Kindern und Mitarbeitern bunt geschmückte Richtkrone am Dach und wurde von einer mit den Feiergästen um die Wette strahlenden Sonne beschienen.

Das Gebäude soll im August 2020 bezugsfertig sein. Eingeplant sind Gesamtkosten in Höhe von 3,84 Millionen Euro.

