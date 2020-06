Unfall In Elsfleth: Frontal gegen Straßenbaum

Elsfleth Frontal ist am Samstag ein Bremer mit seinem Auto gegen einen Straßenbaum auf der B 212 in Höhe des Ortsteils Wehrder geprallt. Der 22-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt, wurde aber laut Mitteilung der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 2.40 Uhr. Der Bremer soll laut Polizei einem Tier ausgewichen sein und dadurch von der Fahrbahn abgekommen sein. Am Auto entstand Totalschaden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen