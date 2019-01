Elsfleth Ein 23-jähriger Mann aus Elsfleth geriet am Mittwoch um 14.30 Uhr auf dem Rathausplatz in eine Kontrolle der Polizei, weil er den Sicherheitsgurt im Auto nicht angelegt hatte. Dabei zeigte der junge Mann körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen deuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Marihuana an. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.