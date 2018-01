Elsfleth Theresia Maria de Jong weiß, wie man mit Niederlagen umgeht. Bei Kaffee und Kuchen wird die Varelerin den Elsflether Landfrauen nun Tipps geben, wie man mit Niederlagen fertig wird – und am besten noch etwas daraus für sich lernt. Am Montag, 22. Januar, ist sie mit ihrem Vortrag „Scheitern ist nicht schlimm: Mit Niederlagen fertig werden und am besten noch etwas für sich daraus lernen“ beim Landfrauenverein Elsfleth zu Gast. Beginn ist um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Elsfleth.

Anmeldungen nehmen bis zum 15. Januar Brigitte Rothkegel (Telefon 04404/9878674) und Ute Schmidt (Telefon 04404/1356) entgegen.

Jetzt sei die Zeit gekommen, gemeinsam an einer neuen, besseren Welt zu bauen. Da seien alle gefragt, betont die Autorin. Theresia Maria de Jong möchte Mut machen: Wenn Plan A nicht funktioniere, dann habe das Alphabet doch noch 25 andere Buchstaben. „Für jedes Problem gibt es eine Lösung“, sagt sie. Schwierigkeiten nicht bagatellisieren, aber nachdenken, wie Probleme bewältigt werden können – und bei all dem möglichst positiv denken, so lautet ihre Devise. Und wenn man nicht allein mit einem Problem fertig wird, dann soll man sich Hilfe suchen. „In jedem von uns gibt es einen unbesiegbaren Kern. Jede überstandene Krise lässt uns wachsen“, so Theresia Maria de Jong.

Dabei gilt: raus aus der „Sofort-Falle“. Erfolge stellen sich nicht immer gleich ein, sagt die Mutmacherin, „wir müssen uns die Fähigkeit bewahren, abzuwarten und dürfen nicht zu ungeduldig sein“.

Die Varelerin verweist auf die Amerikaner. Anders als die perfektionistisch ausgerichteten Deutschen sei Scheitern für Amerikaner nicht schlimm. „Misserfolge gehören zum Menü des Lebens, nicht aufzugeben ist ausschlaggebend“, sagt sie – und nennt ein paar Prominente, denen zunächst der Erfolg auch verwehrt blieb: Fred Astaire, der Tänzer, beispielsweise, aber auch Bill Gates oder die Schriftstellerin Joanne K. Rowling. „Die Kunst des Lebens besteht darin, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten“, so Theresia Maria de Jong.

• Der Landfrauenverein Elsfleth weist zudem auf eine weitere Veranstaltung hin. Am Donnerstag, 8. Februar, findet um 19.30 Uhr im Eckflether Kroog die Gemeinschaftsveranstaltung der drei Landfrauenvereine Altenhuntorf, Moorriem und Elsfleth statt. Es wird Pastorin Andrea Schneider aus Oldenburg mit dem Vortrag „Mutig mit Hindernissen“ zu Gast sein. Die Elsflether Landfrauen melden sich bitte zu den bekannten Öffnungszeiten im Eckflether Kroog an.