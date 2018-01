Elsfleth Klare Luft, strahlend blauer Himmel, eisige Temperaturen: Das waren die Bedingungen, unter denen Elsfleth in den vergangenen drei Wintertagen seine unterkühlte Schönheit ausspielen konnte und mit optischen Reizen wahrlich nicht geizte.

Das Wetter lud ein zu langen Spaziergängen und zur Fotosafari, gerne auch mit dem Smartphone. In den sozialen Netzwerken wurden allerhand beeindruckende Bilder gepostet. Oft Aufnahmen, die am frühen Morgen bei Sonnenauf- oder am Abend zum Sonnenuntergang entstanden sind und Elsfleth und die umliegenden Ortschaften gleichzeitig unterkühlt und doch romantisch zeigen.

Auch die NWZ nutzte die Gelegenheit für einige Schnappschüsse und Gespräche mit dem einen oder anderen Spaziergang. So schwelgte beispielsweise eine Dame bei ihrem Gang zwischen Elsflether Werft und Hafen davon, wie sie vor 60 Jahren als Kind im Sommer immer in der Hunte geschwommen sind.

Plusgrade, Wolken und kaum bis gar keine Sonne: Das sind nun leider die winterlich trüben Aussichten der Wetterfrösche für die kommenden Tage. Da hat doch Glück, wer sich den Elsflether Winter in den letzten Tagen mit seiner Kamera eingefangen hat.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-wesermarsch