Elsfleth Wenn man sich ein Wannenbad einlässt, dann dauert es ein paar Minuten bis man sich ins Wasser gleiten lassen kann. Wenn aber Andreas Tönnies den Wasserhahn aufdreht, um seine „Badewanne“ volllaufen zu lassen, dann vergehen zwei Arbeitstage. Seine „Badewanne“ ist das Wurplandbad in Elsfleth. Wochenlang war es aufgrund von Bauarbeiten geschlossen, jetzt sind beide Becken wieder randvoll: Am kommenden Montag, 15. Januar, wird die Badesaison wieder eingeläutet.

Was ist dann neu? Offensichtlich erstmal so ziemlich nichts. Aber in den Katakomben des Schwimmbades an der Wurpstraße ist fast nichts mehr wie es war. Dort wurde in den vergangenen Wochen eine neue Schwallkammer eingebaut. In der Schwallwasserkammer wird das Wasser gespeichert, das bei Badebetrieb durch die Menschen im Becken verdrängt wird, über den Rand hinausschwappt und über die Rinne abläuft. Die alte Kammer war 1970 verbaut worden. Sie fasst 17,5 Kubikmeter Wasser. „Die neue schafft 25“, erklärt Schwimmmeister Andreas Tönnies.

Öffnungszeiten Damenschwimmen: montags von 16 bis 18 Uhr Frühschwimmen: dienstags bis freitags von 6 bis 7.45 Uhr Sportschwimmen: dienstags von 19 bis 21.30 Uhr Familienbaden: dienstags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs 17 bis 21.30 Uhr, donnerstags 15 bis 21.30 Uhr, freitags von 17 bis 20.30 Uhr Spielenachmittag: mittwochs sowie freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr

Um Platz für besagte neue Schwallwasserkammer aus Kunststoff zu schaffen, mussten im Keller erst zwei alte, schwere Stahlbehälter mit Plasmaschneidern zerlegt werden. Sechs Zentimeter waren die Wände dieser Behälter einer alten Ozonanlage dick.

Die Einzelteile der neuen Kammer wurden vor Ort zusammengesetzt, geschweißt und verklebt. Alle alten Leitungen wurden entfernt und neue verlegt. Auf dem Facebook-Auftritt des Wurplandbades haben die Schwimmmeister regelmäßig Fotos der Bauarbeiten gepostet – damit sich die Kunden nicht fragen, was da im Bad die ganze Zeit getrieben.

Die Resultate der Arbeiten im Keller werden die Badegäste ab kommender Woche nicht sehen können. Sie dürfen sich aber über ein auf Hochglanz poliertes Schwimmbad freuen. Denn natürlich wurden die Wochen der Schließung genutzt, um diverse kosmetische Reparaturen vorzunehmen. So wurden die Becken gründlich geschrubbt, Fliesenfugen im Tiefwasserbereich erneuert und Umkleiden sowie Duschen auf Vordermann gebracht.