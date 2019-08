Moorriem Gemeinsam anpacken, dann klappt’s auch mit dem Aufbau. Nach diesem Motto arbeitete die Moorriemer Landjugend am Donnerstagabend Hand in Hand beim Aufbau zur Freiluftfete, die am heutigen Samstag auf dem Eckflether Dorfplatz um 20 Uhr startet. Nightlife-Entertainment verspricht heiße Partymusik bis zum frühen Morgen. Zur Fete im 70. Jahr des Bestehens der Landjugend wünschen sich die Moorriemer Deerns und Jungs viele nette Gäste und einen friedlichen Verlauf der Riesensause.

Die Freiluftfete ist nach Angaben der ausrichtenden Landjugend „eine der wenigen Feten in der Region, wo man seine Getränke noch zu Sparpreisen bekommt“. Den Hunger können sich die Besucher wie gewohnt am Stand von Wurst-Didi stillen.

Die Vorbereitungen für eine gute Party sind fast abgeschlossen; die Landjugend-Helfer sind zuversichtlich, dass alle jetzt noch notwendigen Arbeiten erledigt und die organisatorischen Fragen zum Fetenbeginn um 20 Uhr abschließend geklärt sind.

Wie gewohnt, gibt es keinen Einlass unter 16 Jahren – und unter 18 Jahren nur mit einem „Muttizettel“. Die Landjugend hofft auf viele Gäste und eine friedliche Fete.