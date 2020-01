Moorriem In der Winterpause ist es für gewöhnlich still im Moorriemer Landcafé – aber in diesem Jahr trügt der Schein: Bis zur Eröffnung am kommenden Donnerstag, 16. Januar, steht für den neuen Inhaber Martin Rodewald noch jede Menge Arbeit an. Nicht zuletzt deshalb, weil im ehemaligen Lagerraum der über 250 Jahre alten Bardenflether Fachwerkscheune in diesen Tagen eine neue Backstube eingerichtet wird.

Dort werden dann die berühmten Landcafé-Torten und -kuchen von Martin Rodewald höchstpersönlich kreiert – und kommen superfrisch auf die Gästetische. „Meine Vorgängerinnen Edith Stindt und Traute Bunjes haben mir freundlicherweise die Rezepte überlassen“, sagt der neue Inhaber. „In den vergangenen Monaten konnte ich die Zeit nutzen, um zu Hause bei den beiden Moorriemerinnen zum Probebacken anzutreten“.

Zur Neueröffnung am 16. Januar ist das Landcafé ab 14 Uhr geöffnet, von 10 bis 12 Uhr findet ein Empfang für geladene Gäste statt.

Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten Edith Stindt und Traute Bunjes in Martin Rodewald einen engagierten und hochmotivierten Nachfolger gefunden. Die Übernahme war im Mai 2019 in trockenen Tüchern und bot den beiden Betreiberinnen die Gewissheit, „ihr“ Landcafé künftig in guten Händen zu wissen.

Martin Rodewald ist gebürtiger Thüringer und lebt seit 2002 im Norden Deutschlands. Seinen erlernten Beruf als Krankenpfleger an einem Bremer Krankenhaus wird er künftig nur noch an einem Tag in der Woche ausüben. „Mein Schwerpunkt wird natürlich das Landcafé sein“, betont Rodewald. Seit Juni 2019 absolvierte der neue Inhaber an mehreren Tagen „Probeläufe“; eine gute Gelegenheit, Land und Leute, Stammgäste und neue Gäste kennenzulernen.

Auch wenn alles so bleibt, wie es die Gäste gewöhnt sind und wie sie diese gastliche Stätte lieben, einige Neuerungen hat sich Martin Rodewald dennoch vorgenommen. Im ersten Halbjahr wird im Landcafé zweimal monatlich ein sonntägliches Frühstücksbüfett – reichhaltig und von süß bis deftig – von 9 bis 12 Uhr angeboten. Allerdings sind die Termine am 1. März und am 15. März bereits ausgebucht, die weiteren Termine finden sich auf der Homepage unter www.moorriemerlandcafe.de. Für das Frühstücksbüfett ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. An schönen Tagen in den Sommermonaten bietet die Landcaféterrasse einen grünen Rahmen für einen gemütlichen Kaffeeklatsch im Freien.

Geöffnet ist das Moorriemer Landcafé donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Für Gesellschaften ab 20 Personen öffnet Martin Rodewald das Café auf Anfrage auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Das Versprechen, auch künftig regionalen Künstlern und Hobbykünstlern ein Forum zu bieten, hat Martin Rodewald schon eingehalten. Zur Eröffnung am 16. Januar sind im Landcafé Bilder der Hobbymalerin Antje Boedecker zu sehen.

Die ehemalige Elsfletherin widmet sich seit ihrem Eintritt ins Rentenalter verstärkt der Acrylmalerei. Als Autodidaktin hat sie aber schon vor 30 Jahren begonnen und sich außerdem mit textilem Gestalten beschäftigt. In diversen Malkursen konnte sie ihre Kunst vertiefen und machte sich mit mehreren Ausstellungen bekannt. „Die interessantesten Motive entdecke ich auf meinen Reisen“, sagt die Hobbykünstlerin. Seit 2018 gehört Antje Boedecker der Oldenburger Künstlergruppe an.