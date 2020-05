Spiele zur Ablenkung von Corona

Moorriem Um das Dorf von der derzeitigen Situation abzulenken und weiterhin präsent zu sein, will die Landjugend Moorriem mehrere Aktionen anbieten.

Es gibt ein Glas, das im Fahrradunterstand bei der St.-Anna-Kirche in Bardenfleth steht. Dorfbewohner sollen den Inhalt des Glases schätzen. Die Lösung kann vor Ort in einen vorhandenen Postkasten geworfen werden. Es wird natürlich auch Gewinner geben, heißt es.

Ein zweites Spiel hat sich die Landjugend Moorriem ebenfalls einfallen lassen: Sie bietet eine Fahrrad-Schatzsuche an. Die Buchstaben eines Lösungswortes sind an den schönsten Orten im Dorf versteckt. Unter jedem Buchstaben ist ein Hinweis darauf, wo sich der nächste befindet. Das Lösungswort kann an der letzten Station in den vorhandenen Postkasten geworfen werden. Den ersten Hinweis auf den Startpunkt haben die Organisationen verraten: „Alle Kinder lernen lesen“.

Ab sofort kann jeder an den Spielen teilnehmen, Ende ist der 14. Juni. Die Landjugend weist darauf hin, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die bestehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz halten sollten.