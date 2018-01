Neuenbrok Was es früher in den Zeiten vor dem Brand der Gaststätte „Alt Neuenbroker Krug“ jährlich am zweiten Weihnachtstag gab, hatte schon seit vielen Jahren nicht mehr stattgefunden: ein Feuerwehrball in Neuenbrok. Jetzt war es endlich wieder so weit.

Schon früh erschienen zahlreiche Besucher und füllten schnell die Halle. In seiner Begrüßungsansprache dankte der Ortsbrandmeister besonders dem Malermeister Dieter Schwarting, der sich gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr bereit erklärt hatte, für dieses Fest am Weihnachtstag seine Halle zur Verfügung zu stellen.

Eingestimmt wurde die Feier dann von den Besuchern mit dem Lied „O du fröhliche“. Danach übernahm DJ Patrick von „Nightlife Entertainment“ das musikalische Ruder und heizte den Besuchern auf dem Parkett ordentlich ein.

Ein weiterer Höhepunkt war die Tombola, diese wurde von Firmen der Umgebung gesponsert. Der Verkauf der Lose dauerte keine zehn Minuten. Gefeiert wurde von Jung und Alt feuchtfröhlich und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.