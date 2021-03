Verkaufsstart in Emden: Schnelltests zügig ausverkauft

Emden Es gab keine langen Schlangen und kein Gedränge – trotzdem waren die Schnelltests, die Aldi heute als erstes Unternehmen in Deutschland anbot, in Emden gut eine Stunde nach Öffnung der Märkte ausverkauft. Über die bereitstehenden Mengen gab es in den Filialen keine Auskunft – die Schätzungen gehen in Richtung 30 bis 50 Testpackungen pro Filiale.

Am schnellsten hatte die Aldi-Filiale im Emder Dollart-Center, die morgens erst um acht Uhr öffnet, ihr Kontingent an die Kunden gebracht: Schon gegen 8.05 Uhr gab es an der Kasse nur noch einen einzigen Test, und auch der war kurz darauf verkauft.

Die übrigen Filialen öffneten wie üblich um 7 Uhr. Der Andrang hielt sich um diese Zeit noch in Grenzen – so trafen auf dem Parkplatz des Harsweger Aldi-Marktes erst gegen 6.45 Uhr die ersten Kunden ein. Bei Öffnung der Türen machten sich sieben Frauen und Männer mit ihren Einkaufswagen auf den Weg – das war es dann erstmal.

Mehr Betrieb herrschte in der Filiale Stadtmitte, auch im neuen Markt Am Südbahnhof war gegen 7.15 Uhr bereits reger Betrieb.

Eine gute Stunde nach Öffnung der ersten Filialen hatte keiner der vier Emder Aldi-Märkte mehr Tests, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Freundlich wurden die Kunden auf weitere geplante Lieferungen verwiesen. Wann die eintreffen werden, sei aber leider noch nicht bekannt, so die Aldi-Mitarbeiterinnen an den Kassen.