Umwelt: Wasser im Regenrückhaltebecken in Bühren umgekippt

Bühren /Emstek Leblose Fische und fieser Gestank – in den vergangenen Wochen war das Wasser im Regenrückhaltebecken in Bühren umgekippt. Bürger meldeten tote Fische und eine erhebliche Geruchsbelästigung bei der Gemeinde. Der Bauhof der Gemeinde rückte ebenso aus wie Mitarbeiter der Kläranlage, teilt die Gemeinde nun mit.

Was war passiert? Sowohl durch die Karpfen, die Bürger in den Teich einsetzten, als auch durch die umliegenden Pflanzen, deren Laub sich im Wasser sammelte, sei eine große Menge Schlamm im Regenrückhaltebecken entstanden. „Dieser Schlamm und die andauernde Hitze der vergangenen Wochen hatten zur Folge, dass sich im Wasser des Regenrückhaltebeckens kaum noch Sauerstoff befand. Dementsprechend kippte das Wasser und die darin lebenden Fische erstickten“, so die Emsteker Gemeindeverwaltung.

Die Gemeindemitarbeiter fischten alle toten Fische aus dem Regenrückhaltebecken. Außerdem wurde bereits damit begonnen, die umliegenden Pflanzen zurückzuschneiden. So soll verhindert werden, dass sich wieder zu viel Laub im Wasser sammelt. Im Herbst soll zudem der gesamte Schlamm aus dem Regenrückhaltebecken abgepumpt werden. Anschließend wird dann die wassergebundene Wegedecke des Rundwanderweges um das Becken erneuert, heißt es von der Gemeinde. Weitere Fragen beantwortet das Bauamt.