Bühren Mehrere tausend Narren haben am Sonntag in Bühren Straßenkarneval gefeiert. Pünktlich ab 11.11 Uhr setzten sich die rund 25 Motivwagen und Fußgruppen beim Treffpunkt Poggenschlatt in Bewegung und zogen durch die Straßen des Dorfes.

Hingucker waren zahlreich wie die „Pfauen“ der „Mäxchen-Gruppe“ mit Pfarrer Ralph Forthaus als Treckerfahrer oder die Emsteker Schützen, die im Blumenkostüm Frühlingsgefühle entwickelten. Die aktuellen Geschehnisse bei den Olympischen Spiele in Südkorea animierten die Landjugend zum „Winterwunderland im Skigebiet Bühren“ und die Gruppe „BüLaHo“, die verkündete: „Der Bob ist unsere Leidenschaft nebst gut gekühltem Gerstensaft.“

Jubiläum feierten im gold-schwarzen Outfit „Notna United“ (20 Jahre) und die „Lila Kühe“ („60 Jahre Schlümpfe“). TV-Stars thematisierten die „Gigolos“ (Harry Potter) und die „Pusteblumen“ vom Schierenbach, die Peter Lustig närrisch aufbereiteten.

Politisch gaben sich die Hagstedter Narren („Make Hagstedt great again“). Sie stellten Mexikaner hinter der Mauer dar und hatten den amerikanischen und nordkoreanischen Präsidenten an Bord. „Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu errichten“, behauptete der „Alkoholische Zweckverband“ mit Blick auf die unendliche Geschichte des Berliner Flughafens. Über dem Wagen kreisten Flugzeuge.

„Ausgebremst im Bund, im Land, in Bühren außer Rand und Band“, hieß es beim „Garther Herrenabend“, der die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen aufs Korn nahm („Politik der ungleichen Längen“). Die Schneiderkruger Schützen beklagten den Fachkräftemangel („Auch mit Falten schuften die Alten“). Die Fußballer von BV Bühren II warben für „Hightech von Vorwech.“ Zu bestaunen gab es auch „Römer“ aus Visbek, „Panzerknacker“ aus Höltinghausen und Partyschiff vom Poggenschlatt. Sträflinge, Soldaten und Nonnen machten mit.

Musik kam wie gehabt lautstark von den Wagen und Fußgruppen. Etwas andere Töne schlugen das Musikkorps Höltinghausen, das Kleine Panik-Orchester aus Langförden, Bakum und Emstek sowie der Musikverein Bühren an.