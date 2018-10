Emstek /Ahlhorn Am Dienstag, 9. Oktober, lädt Gästeführerin Christa Thöle Interessierte ein, sie zum Abfischen bei den Ahlhorner Fischteichen zu begleiten. Damit auch wieder Kinder dabei sein können, die diese Aktion jährlich immer wieder begeistert, ist ein Termin in den Herbstferien angesetzt worden.

Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Wanderparkplatz Karpfen. Nach einer kurzen Erklärung über die Ahlhorner Fischteiche geht es dann zu Fuß zu dem See, der abgefischt wird. Für heiße Getränke und einen kleinen Snack während des Aufenthalts am See ist gesorgt. Entsprechende Kleidung und Schuhwerk wären bei dieser Aktion sinnvoll. An Kosten entstehen für Erwachsene 7 € und für Kinder 2 Euro€.

Anmeldungen werden bis Sonntag, 7. Oktober, unter Tel. 04435/9160444 oder per E-Mail an thoelchen@t-online.de entgegengenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.