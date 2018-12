Emstek Exxon Mobil hat mit einer Ablenkung aus der bestehenden Erdgasbohrung Visbek Z16 nördlich der Ortschaft Drantum in der Gemeinde Emstek eine erdgasführende Lagerstätte in rund 3800 Meter Tiefe erreicht. Die neue Bohrung wurde in etwa 2800 Meter Tiefe seitlich in östliche Richtung für rund 500 Meter abgelenkt.

Bis Jahresende werden zunächst die letzten Rohre und dann der Förderstrang eingebaut. Dann erfolgt nach Abbau des Bohrturms der Anschluss an die obertägigen Anlagen, so Exxon Mobil.

„Dank guter Vorbereitung und einer tollen Teamleistung werden wir bis Jahresende einen ersten Meilenstein bei diesem Projekt erreichen“, erklärt Projektleiter Rainer Fahlbusch. „Wir bohren dann Anfang nächsten Jahres mit einem steuerbaren Miniaturmeißel in die Lagerstätte, damit Erdgas fließen kann.“