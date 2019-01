Emstek In der Ankündigung für den tierärztlichen Notdienst am 1. Januar im Bereich Südkreis und Garrel hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es ist nicht, wie ursprünglich angegeben, die Tierarztpraxis Rottinghaus in Emstek, sondern die Tierarztpraxis von Stephan Göken. Dieser ist am Neujahrstag (1. Januar) im Tannenweg 6, 49685 Emstek für tierärztliche Notfälle zu erreichen. Telefonisch ist die Praxis unter 04473/1233 erreichbar.