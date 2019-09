SVH setzt Erfolgsserie weiter fort

Höltinghausen /Cappeln In der Fußball-Kreisliga setzte der Bezirksliga-Absteiger SV Höltinghausen seine Aufholjagd fort, rückt auf Platz fünf vor und feierte mit 4:1 (1.1) über den SV Cappeln den dritten Sieg in Serie.

Dabei begann der Gast aus Cappeln sehr kampfstark. Allerdings bot der Gastgeber spielerisch mehr und ging auch verdient in der 25. Minute in Führung. Edin Kustura hatte getroffen. Aber in der insgesamt sehr kampfbetonten Partie kam Cappeln kurz vor der Pause durch Fabian Ostendorf zum 1:1-Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient war.

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag von Martin Habben (57.) und Kustura (60.) für eine 3:1-Führung der Höltinghauser, von der sich Cappeln nicht mehr erholte. Ein richtiges Aufbäumen war nun nicht zu erkennen, stattdessen gelang Lucas Dettenbach noch der 4:1-Endstand zum am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg der Hausherren.

Sr.: Michel Biermann (Bunnen); Sr.-A.: Conrad Siemer, Jonas Grünloh.