Ortsdurchfahrt Höltinghausen: Jetzt geht’s an den Bahnübergang

Höltinghausen Die Sanierungsarbeiten auf der Kreisstraße 178 in Höltinghausen (Hauptstraße) von der B 213 bis zum Ortseingang in Höltinghausen sind abgeschlossen. „Es fehlen nur noch Restarbeiten“, machte Ansgar Meyer, Baudezernent beim Landkreis Cloppenburg, am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin deutlich. Nebenarbeiten am Bankett, Radwegsanierung zwischen Bahnübergang und Gaststätte Dat Höltinghus, Angleichung der Zufahrten und Leitpfosten – all das soll bis Ende kommender Woche erledigt sein und damit die rund zweiwöchige Bauzeit beenden. Dann wird der Abschnitt von der B 213 bis zur Volksbank in Höltinghausen wieder für Verkehrsteilnehmer freigegeben.

Die Deutsche Bahn nutzt die Sperrung, um den Bahnübergang zu sanieren. Schon am Dienstag solle der Bahnübergang fertig sein – zur Freude von Emsteks Bürgermeister Michael Fischer: „Sieben bis acht Jahre“ habe man darauf gewartet, „sich nicht mehr den Kopf zu stoßen“, wenn man den Bahnübergang passiert.

Die Firma Peters aus Vrees, die in der Gemeinde Emstek reichlich beschäftigt ist, hatte entlang der rund 2,3 Kilometer langen Strecke zunächst die Asphaltdecke abgefräst, Schadstellen in der Asphalttragschicht ausgebessert, jetzt am Mittwoch war das letzte Teilstück der Decke zwischen Bahnübergang und Ortseingang Höltinghausen eingebracht worden. Der Landkreis investiert rund 220 000 Euro, die im Deckensanierungsprogramm vorgehalten werden.

Seit Jahren sei das Projekt auf dem Plan gewesen, betonte Baudezernent Meyer. Viele Gespräche seien notwendig gewesen.

Im Anschluss starten die Arbeiten am Ausbau der Ortsdurchfahrt bis zur Kreuzung K 168/K 178 (Kirchstraße/Hauptstraße). Zwei Monate sind dafür veranschlagt. Die Kreuzung Kirchstraße wird in der Zeit voll gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt wird der Bereich von der Ortsmitte bis zur Schulstraße saniert. Abgeschlossen sein soll die Baumaßnahme, so das Wetter mitspielt, bis November, sagt Bastian Klänelschen, zuständig für den Kreisstraßenbau beim Landkreis Cloppenburg.

Hier geht es um eine grundhafte Sanierung, zeigen auch die Kosten in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro. Über so genannte GVFG-Mittel fördert der Bund den Ausbau mit 60 Prozent. Die Gemeinde Emstek wird in diesem Zuge den Regenwasserkanal erneuern und beteiligt sich mit rund 380 000 Euro.

Dankbar sind Meyer und Emsteks Bürgermeister Fischer darüber, dass die Anlieger beim notwendigen Grunderwerb mitgespielt haben. Der war notwendig, um den kombinierten Geh- und Radwege an beiden Seiten entlang der gesamten Ortsdurchfahrt auf eine Breite von 2,50 Meter auszubauen. Die Fahrbahn bleibt sieben Meter breit. Eine Dunkelampel an der Kreuzung Kirchstraße sowie eine Querungshilfe in Höhe der Volksbank sollen für mehr Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer sorgen. Letztere soll auch bewirken, dass Autofahrer langsamer fahren, erklärte Meyer weiter.

Bürgermeister Fischer äußerte im Gespräch mit dem Landkreis die Hoffnung, dass – nach den Ortsdurchfahrten Höltinghausen und davor Halen – auch die Ortsdurchfahrt Emstek in den nächsten Jahren saniert werde.