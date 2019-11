Bremerhaven Nach dem dramatischen Einbruch der Frischfischanlandungen in Bremerhaven und den derzeitigen Problemen in der Offshore-Industrie setzt Bremerhaven nun offenbar auf die umweltfreundliche Produktion von Wasserstoff – unter anderem zum Antrieb von Fahrzeugen. Folgerichtig hat der Magistrat der Seestadt vorigen Mittwoch beschlossen, einen städtischen Anteil für die Kosten des Regionalmanagements „Wasserstoff“ zu tragen – mehr als ein Signal.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz erklärte, der Magistrat habe sich bereits im Februar ausführlich mit dem Thema Wasserstoff befasst hat. „Nun wollen wir in Bremerhaven die Möglichkeiten, die Potenziale dieses umweltfreundlichen Rohstoffes ausloten“, unterstrich Grantz.

Dabei will der Oberbürgermeister möglichst schnell die zukünftige Nutzung von Wasserstoff-Technologien und Anwendungsfelder identifizieren und bewerten, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse gezielt an Unternehmen weiterzugeben. Grantz erwartet, dass sich für den Wirtschaftsstandort Bremerhaven neue Wachstumschancen ergeben. „Danach wollen wir die sogenannte Power-to-X-Technologien durch den Aufbau eines Wasserstoffclusters in Bremerhaven befördern.“

Power-to-X-Technologien wandeln Strom aus erneuerbaren Energien, der nicht im Netz aufgenommen werden kann oder soll, in die Produkte Wasserstoff aber auch Methan oder andere strombasierte Kraftstoffe um.

Potenziale für Bremerhaven ergeben sich nach Auffassung des Magistrats für eine Reihe interessanter Sektoren. Dazu zählt unter anderem die Umrüstung kleinerer Schiffe, Fähren und sogar Kreuzfahrtschiffen. Langfristig könne aber auch an große Containerfrachter gedacht werden.

In diesem Zusammenhang wies Grantz darauf hin, dass im Überseehafen zurzeit unter der Federführung von Bremenports an einem Investitionskonzept gearbeitet wird, das die Integration von erneuerbaren Energien in das bestehende Energiesystem ermöglichen soll. Auch die Hochschule arbeitet an einer Gebietsstudie.