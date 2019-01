Wasserzulauf schon früher bekannt?

Remlingen Der Zulauf von Wasser in das Bergwerk Asse II bei Wolfenbüttel war den verantwortlichen Behörden nach Angaben von Bürgerinitiativen bereits vor Beginn der Einlagerung von Atommüll bekannt. „Schon 1964 wusste man, dass täglich drei Kubikmeter Wasser eindringen“, erklärte der Asse II-Koordinationskreis am Dienstag: „Also bevor am 4. April 1967 das erste Atommüllfass nach unten gebracht wurde.“ Bislang hieß es, dass erst seit 1988, also zehn Jahre nach dem Ende der Einlagerung von Atommüll, Lauge in die Schachtanlage Asse II eintritt.

Der Dachverband örtlicher Initiativen berief sich auf ein „Befahrungsprotokoll“ vom März 1964. Damals hätten Vertreter des Bundesforschungsministeriums, der Gesellschaft für Kernforschung Karlsruhe und des damaligen Eigentümers die Schachtanlage besichtigt, um ihre Eignung als Atommüll-Deponierung festzustellen. Es sei notiert worden, dass pro Minute etwa zwei Liter Wasser durch den Schacht hineinliefen.